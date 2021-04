Em Wembley com público, City vence o Tottenham e é campeão da Copa da Liga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Tottenham por 1 a 0 neste domingo (25), na final da Copa da Liga Inglesa, e se sagrou tetracampeão consecutivo do torneio. Com oito títulos, o clube iguala o Liverpool como maior vencedor da história da competição.

Alguns poucos privilegiados puderam assistir à partida em Wembley, que recebeu 8.000 torcedores em mais um teste do governo britânico e das autoridades de saúde da Inglaterra para avaliar o retorno do público aos estádios.

Do total de pessoas que acompanharam o duelo em Londres, 4.000 ingressos foram destinados a profissionais de saúde e moradores da região de Wembley. Os outros 4.000 foram divididos entre as torcidas de City e Tottenham.

Todos os presentes no estádio precisaram apresentar um teste negativo de Covid-19.

A final da Copa da Liga registra o maior público em um estádio inglês desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Se aprovada a experiência do confronto entre Manchester City e Tottenham, as autoridades esperam abrir Wembley para 21 mil torcedores na decisão da Copa da Inglaterra, programada para o próximo dia 15 de maio.

A presença de fãs na final deste domingo levou para dentro do estádio alguns protestos pela tentativa frustrada de criação da Superliga europeia, o projeto de 12 dos principais clubes do continente de fundar uma competição dissidente da Uefa e que competisse com a Champions League.

Manchester City e Tottenham estavam entre os fundadores da Superliga. O clube de Manchester, porém, foi o primeiro inglês a anunciar sua saída do projeto, acompanhado pelos outros cinco britânicos –além do Tottenham, faziam parte do grupo Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United.

Torcedores exibiram faixas com dizeres como "O futebol é para os fãs" e "Não à Superliga".

No campo, o City de Pep Guardiola foi melhor que a equipe londrina, mas só conseguiu abrir o placar já no fim da partida. Em falta cobrada pela esquerda, Aymeric Laporte subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou no canto para definir a vitória.

Com quatro taças consecutivas da Copa da Liga, o clube iguala a sequência de títulos do Liverpool de 1981 a 1984. Ambos têm oito troféus da competição e são os maiores campeões da história do torneio.

Já o Tottenham, comandado neste domingo pelo interino Ryan Mason, que substituiu José Mourinho, segue na fila de conquistas. O último título do clube foi justamente a Copa da Liga Inglesa, em 2008.

O Manchester City também vive a expectativa de fechar a temporada com mais duas taças. Líder da Premier League, o time tem 77 pontos, dez a mais que o segundo colocado Manchester United a cinco rodadas do fim.

Apesar da possibilidade de vencer a terceira Premier nas últimas quatro temporadas, o foco do clube é a conquista inédita da Champions League. Semifinalista, a equipe de Guardiola visita o Paris Saint-Germain na quarta-feira (28), no Parque dos Príncipes.