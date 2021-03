Em volta de Neymar, Mbappé faz dois gols, e PSG atropela o Lyon no Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Lyon por 4 a 2 na noite deste domingo (21), no estádio Parc OL, e assumiu a liderança do Campeonato Francês. Em confronto direto pela ponta do campeonato, Mbappé marcou duas vezes para os visitantes. Danilo Pereira e Di María completaram, e Slimani e Cornet diminuíram para o Lyon. A partida marcou o retorno de Neymar aos campos após mais de um mês de inatividade.

O brasileiro começou o jogo no banco de reservas e entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Kylian Mbappé. A cautela com que o clube tratou seu retorno faz parte de um plano especial para tê-lo em plenas condições contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Na próxima rodada, o time de Pocchetino enfrenta o segundo colocado no Parc des Princes, domingo (4), às 16h (Horário de Brasília). O Lyon, por sua vez, pega o Lens, 5º colocado, fora de casa.

A PARTIDA

O PSG não deu espaço para os donos da casa e pressionou desde o apito inicial. Na primeira grande oportunidade, Mbappé não desperdiçou e abriu o placar para os parisienses. O camisa 7 aproveitou uma confusão na área e bateu entre as pernas de Anthony Lopes.

Se de um lado o Lyon não incomodava, de outro o PSG partia com tudo para o ataque. O time de Pochettino criou inúmeras chances e neutralizou as raras ofensivas do adversário. Aos 31 minutos, Di Maria levantou a bola na área, e a zaga rebateu mal. Danilo Pereira chutou forte para o fundo do gol e abriu 2 a 0.

Di María não deixou o treinador Rudi Garcia colocar em prática o plano de reação na segunda etapa. Com apenas dois minutos, o argentino bateu uma falta venenosa e contou com um vacilo do goleiro Anthony Lopes para marcar o terceiro gol.

Na melhor chance do Lyon no jogo, Ekambi recebeu dentro da área e bateu com perigo no canto esquerdo. Preciso, Navas fez excelente defesa.

O PSG respondeu rapidamente. No minuto seguinte, Mbappé arrancou após belo lançamento de Verrati e tirou Anthony Lopes da jogada, sacramentando a goleada por 4 a 0.

Na metade do segundo tempo, o ritmo do jogo caiu, e Sliami aproveitou um vacilo dos parisienses para fazer o gol de honra do Lyon. Após tabela com Ekambi, o centroavante finalizou de fora, no cantinho, sem chances para Navas.

Aos 25 minutos, Mbappé pediu substituição, e Neymar voltou a pisar nos gramados após 39 dias fora de combate enquanto o time só administrava o resultado. O brasileiro se machucou na partida contra o Caen, em fevereiro, e voltou aos gramados pensando no confronto contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, no dia 7 de abril.

Lutando bravamente, o Lyon começou a acreditar e conseguiu chegar mais uma vez, com Cornet. Após belo lançamento do brasileiro Bruno Guimarães, o marfinense invadiu a área e completou para o fundo das redes, deixando o goleiro Navas muito irritado com a desatenção da defesa. Ligado no jogo, ele ainda defendeu o cabeceio de Slimani à queima-roupa, no canto esquerdo.

O PSG chegou aos 63 pontos e ultrapassou o Lille, que perdeu para o Nîmes, no saldo de gols. O Lyon soma 60 e se vê ameaçado pelo Mônaco, que tem 59.