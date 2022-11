Em vídeo com 'lâmpada mágica', Grêmio anuncia renovação de Renato Gaúcho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou, no fim da tarde deste domingo (20), a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho até o fim de 2023. O acerto foi finalizado entre o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor da pasta, Antônio Brum. Portaluppi volta ao Tricolor com o seu auxiliar técnico, Alexandre Mendes.

Um dos maiores ídolos do clube, Renato retornou no decorrer desta temporada, quando a equipe disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, e conseguiu o acesso à elite antecipadamente. Os gaúchos ficaram na segunda colocação, atrás do campeão Cruzeiro.

Após alcançar o objetivo, ele havia indicado vontade de continuar, mas também apontou que condicionaria sua permanência à montagem de um elenco competitivo. A reestruturação do plantel, inclusive, será um dos desafios do técnico neste trabalho que se inicia após reapresentação da equipe de futebol, em 7 de dezembro. O novo vínculo foi assinado no Rio de Janeiro, onde Renato passa férias. As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias, após eleição vencida por Alberto Guerra, e a expectativa já era de um desfecho positivo.

Ex-jogador, ele esteve à frente do time entre 2010 e 2011 e, posteriormente, entre 2016 e 2021, período em que conquistou a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018, as edições do Gaúcho de 2018, 2019 e 2020, e Recopa Gaúcha de 2019.