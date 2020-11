Em vantagem, Grêmio muda time para encarar o Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h30, em Porto Alegre, às 16h30, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O time gaúcho deve ter três mudanças em relação ao jogo com o Ceará, no sábado passado (14), pelo Campeonato Brasileiro. As trocas são a volta de Pedro Geromel, David Braz e Ferreira.

Geromel e Ferreira foram preservados no fim de semana, enquanto David Braz jogou contra o Ceará, mas só entrou em campo para substituir Paulo Miranda, que sentiu lesão com 10 minutos de partida.

O técnico Renato Gaúcho terá dois desfalques confirmados: o zagueiro Kannemann e o lateral direito Orejuela defenderam suas seleções, respectivamente Argentina e Colômbia, nesta semana pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No meio-campo ainda existe dúvida entre Darlan e Lucas Silva.

Dono de cinco títulos da Copa do Brasil, o Grêmio tenta avançar à semifinal pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, o time gaúcho foi eliminado pelo Athletico-PR na disputa por pênaltis.

Para repetir a campanha, o Grêmio depende de um empate com o Cuiabá, já que venceu a partida de ida, na capital mato-grossense, por 2 a 1. Se passar de fase, enfrentará o ganhador do duelo entre Palmeiras e Ceará. Os paulistas venceram a partida de ida por 3 a 0.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa (Bruno Cortez); Matheus Henrique e Darlan (Lucas Silva); Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

CUIABÁ

João Carlos; Hayner, Ednei, Anderson Conceição, Romário; Auremir, Matheus Barbosa, Elvis, Felipe Ferreira; Marcinho, Elton. T.: Allan Aal

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h30 desta quarta-feira

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)