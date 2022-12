Em Ushuaia, argentinos encaram frio e vento para comemorar vitória contra a Austrália

USHUAIA, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - "Passem a bola para o messias", disse, sem parecer exagerado, o locutor de futebol local pouco antes de Lionel Messi bater a falta que deu origem ao primeiro gol da Argentina na vitória por 2 a 1 contra a Austrália, neste sábado (3).

Foi o suficiente para que o público de um dos bares da avenida San Martin, no centro de Ushuaia, a mais de 3.000 km de Buenos Aires, se levantasse para bater palmas e gritar.

Poucos caminhavam ao ar livre na cidade turística de pouco menos de 100 mil habitantes enquanto a seleção jogava as oitavas da Copa do Mundo. Aqueles que enfrentavam o vento forte e o frio de 4ºC eram, em sua maioria, estrangeiros.

"Aqui torcemos para o Brasil, para o Uruguai, para todos os latino-americanos, mas se jogam contra a Argentina, perdemos totalmente o controle, somos fanáticos", disse Lurdez Ríos, 54, taxista, em uma de suas últimas corridas pouco antes de o jogo começar.

O trânsito da cidade desapareceu no horário da partida, com poucos ônibus turísticos zanzando pelas ruas.

"Estou torcendo pela Austrália, mas aqui em silêncio", disse, rindo, um turista inglês que via o jogo com ar preocupado, do lado de fora do bar.

Em outro bar, no porto de Ushuaia, as oportunidades perdidas pela seleção argentina nos últimos 15 minutos do jogo geravam gritos e xingamentos.

"Puta sofrimento para ganhar de um time mediano como este", dizia, inconformado, o chofer turístico Julian de Romero, 28.

Quando o jogo terminou, os torcedores enfrentaram o frio e saíram às ruas gritando "Argentina, Argentina".