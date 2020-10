Em turbulência, Santos visita o Coritiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos enfrenta o Coritiba neste sábado (17), às 19h, no estádio Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista tenta se distanciar da turbulência vivida pelo clube no caso da contratação de Robinho para voltar a vencer.

As vésperas do encontro foram marcadas por muitos problemas na área administrativa. Após o anúncio da contratação do ídolo, o Santos virou alvo de críticas por causa de uma derrota em primeira instância, na Justiça da Itália, sofrida pelo jogador. Ele está sendo acusado de estupro coletivo por uma jovem albanesa. Diante da repercussão negativa e o risco de perder patrocínios, o clube e o jogador suspenderam o vínculo.

Em campo, a situação do Santos é tranquila. A equipe dirigida por Cuca ocupa a zona de classificação para a Libertadores, mas vem de uma derrota em casa para o Atlético-GO. O time não conseguiu superar uma série de desfalques, além do cansaço, e jogou mal na Vila Belmiro.

Para buscar a reação, o Santos terá o retorno de Soteldo. O venezuelano ficou fora das últimas quatro partidas por estar servindo a seleção de seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O volante Jobson, que cumpriu suspensão no meio de semana, também volta ao time.

O Santos, contudo, estará cheio de desfalques. O atacante Marinho e o zagueiro Lucas Veríssimo ainda não estão 100% recuperados de lesão e nem viajaram a Curitiba. O lateral direito Pará também está fora da partida por causa de suspensão por três cartões amarelos.

O Coritiba também tem problemas para o confronto, especialmente na defesa. O zagueiro Sabino não pode atuar porque pertence ao Santos e tem uma cláusula contratual que o impede de enfrentar o ex-time. Rhodolfo está contundido, enquanto Rodolfo Filemon foi diagnosticado com Covid-19.

O Coritiba ocupa a 16ª colocação, com 16 pontos. Até a rodada passada, a equipe dirigida por Jorginho ocupava a zona de rebaixamento, mas deixou o grupo dos quatro piores do Brasileiro após vencer o Palmeiras no Allianz Parque.

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique Vermudt, Nathan Silva, William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Sales), Giovanni Augusto, Yan Sasse; Robson, Rodrigo Muniz. T.: Jorginho

SANTOS

João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres, Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson, Jean Mota; Arthur Gomes, Kaio Jorge, Soteldo. T.: Cuca

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horario: 19h deste sábado

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)