Em situações opostas, Athletico-PR e Bahia duelam na Arena da Baixada

No Bahia, o destaque é a estreia do técnico Guto Ferreira, contratado para o lugar do argentino Diego Dabove, que foi demitido durante a semana após seis jogos no comando da equipe.

Vindo de vitória, o Athletico-PR ocupa a sétima posição, com 33 pontos, e tenta alcançar a zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o Bahia aparece em 18º, com 23 pontos, e precisa quebrar a série de quatro jogos sem triunfo para reagir na parte vermelha da tabela.

