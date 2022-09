Em São Januário, Vasco cede empate ao Londrina

Rio de Janeiro/RJ – O jogo entre Vasco da Gama e Londrina, em São Januário, nesta quinta-feira, dia 29, pela 32ª rodada do Brasileiro Série B, começou sob chuva e também muito agressivo, com cartão amarelo aos 8 minutos da etapa inicial. O jogo teve sabor de decisão, pois a vitória do Vasco garantiria sua volta à série A do Brasileirão.

O cartão amarelo para Jefferson, do Londrina, aos 8 minutos da etapa inicial, mostrou um Londrina mais agressivo, embora a posse de bola no início da partida estivesse mais com o Vasco, que inaugurou o placar aos 13 minutos em jogada de Andrey Santos, camisa 8. O Londrina, que aos 34 minutos já tinha 56% da posse de bola, correu e, aos 39 minutos, Caprini fez o gol de empate. Placar: Vasco 1x1 Londrina.

A etapa final, em que pese o empenho das duas equipes para obter o desempate, o gol não rolou. O cruz-maltino criou mais oportunidades, mas não conseguiu finalizá-las em gol, mesmo com 6 minutos de prorrogação. O empate mantém o Vasco no G4, mas não é um bom resultado, tanto que a torcida vascaína, no estádio, findou por perder a paciência e vaiar a equipe.