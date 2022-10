Em ressaca do título, Flamengo vence América-MG com time reserva

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De "ressaca" do título da Copa do Brasil e de olho na disputa da final da Libertadores, o Flamengo venceu o América-MG, neste sábado (22), no Independência, e encostou no vice-líder Internacional, que entra em campo no domingo (23). O triunfo por 2 a 1 foi construído com gols de Matheus França, um dos destaques do jogo, e Cebolinha, enquanto Everaldo marcou para os mineiros em gol que chegou a deixar o placar igualado.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 58 pontos — o Colorado tem 60 e enfrenta o Coritiba fora de casa. Já o Coelho permanece com 45 e ainda luta por uma vaga na zona de classificação à Libertadores do ano que vem.

Na próxima rodada, o América-MG visita o Goiás, quarta-feira. Já a equipe de Dorival Júnior recebe o Santos, na terça-feira. No sábado, o Fla enfrenta o Athletico-PR, no Equador, na disputa pelo título continental.

Após um início em que os times se reconheceram em campo, as equipes começaram a achar espaços e fazer um jogo mais solto.

O Flamengo abriu o placar cedo, com Matheus França. Após cobrança de escanteio de Marinho, o jovem jogador cabeceou e mandou a bola para a rede.

No lance seguinte, o América-MG chegou ao empate, com Everaldo. Em uma investida, houve bate e rebate na área e a bola sobrou para o atacante, que bateu forte e cruzado, e balançou a rede.

O lance foi revisado pelo VAR para a análise de um toque no braço de Wellington Paulista durante a disputa na área, mas o árbitro Jean Pierre confirmou o gol.

A "trocação" entre as equipes continuou, e o Fla voltou a ter a dianteira no placar quando Cebolinha cortou para o meio, achou espaço e bateu cruzado.

O América-MG teve chance de empatar novamente com Everaldo, mas Hugo desviou para fora. O Fla, por sua vez, teve oportunidade de ampliar em contra-ataque com Matheus França, Marinho e Cebolinha, mas a zaga do Coelho conseguiu cortar.

Na volta do intervalo, Mancini fez mudanças no time do Coelho, em uma tentativa de conseguir melhorar o desempenho, principalmente, nas investidas ofensivas. Em um primeiro momento, as alterações até surtiram efeito e o América-MG teve perto do empate.

O América-MG passou a ter mais a bola e tentava o empate, enquanto o Flamengo adotou a paciência para avançar em boas condições e não dar espaços ao adversário.

O América-MG chegou a balançar a rede com Aloísio, mas a arbitragem apontou posição irregular do atacante.

Nos minutos finais, o América-MG foi para cima e o Flamengo teve bastante espaço para chegar ao ataque. Em uma das chances mais claras, Marinho mandou por cima da meta.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 2 FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro -- 33ª rodada

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Dia e horário: 22 de outubro de 2022 (sábado), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Aloísio (AME); Fabrício Bruno (FLA)

Gols: Matheus França, do Flamengo, aos 10 minutos do primeiro tempo; Everaldo, do América-MG, aos 11 minutos do primeiro tempo; e Everton Cebolinha, do Flamengo, aos 23 minutos do primeiro tempo

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal (Henrique Almeida), Juninho e Alê (Benítez); Felipe Azevedo (Matheusinho), Wellington Paulista (Mastriani) e Everaldo (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

FLAMENGO

Hugo Souza; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, João Gomes e Victor Hugo; Marinho (Igor Jesus), Everton Cebolinha (Mateusão) e Matheus França (Matheus Gonçalves). Técnico: Dorival Júnior.