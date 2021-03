Em reformulação, Vasco busca reforços para todas as posições

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em processo de grande reformulação do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2021, o Vasco está ativo no mercado da bola e pretende contratar reforços para todas as posições.

Até o momento, três já foram anunciados: o zagueiro Ernando, o meia Marquinhos Gabriel e o lateral Zeca. O time cruz-maltino também avalia as contratações do lateral direito Hayner, ex-Cuiabá, do meia Chico, ex-Atlético-GO, e do atacante Morato, do Red Bull Bragantino.

A lateral esquerda é a posição mais carente no momento, já que Henrique e Neto Borges não estão nos planos e tiveram suas férias estendidas. O jovem Riquelme, de 18 anos, está lesionado. Zeca pode atuar tanto na posição quanto na lateral direita.

O clube deve trazer ainda, ao menos, mais um zagueiro, um volante, um meia, um atacante de lado e um centroavante. Um goleiro também está sendo avaliado, já que o experiente Fernando Miguel teve um rendimento abaixo das expectativas na última temporada.

Entre os que deixaram o Vasco, estão o zagueiro Marcelo Alves, o volante Léo Gil e o atacante Ygor Catatau.

O atacante Gustavo Torres, o zagueiro Werley, o volante Marcos Júnior, o meia Lucas Santos e os laterais Yago Pikachu, Henrique e Neto Borges tiveram suas férias estendidas e não estão nos planos.

O zagueiro Leandro Castan poderá sair em caso de proposta, assim como o meia Carlinhos.