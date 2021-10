Em reencontro com torcida, Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam no Castelão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortaleza e Atlético-GO abrem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (2), às 17h, em partida que marca o reencontro da equipe tricolor com sua torcida na Arena Castelão.

A última apresentação do Fortaleza com presença de torcedores no Castelão ocorreu em março do ano passado, em jogo do Estadual. Agora, com a liberação de eventos-teste com público no estádio, o clube poderá contar com 6.200 torcedores -10% da capacidade da arena.

Em alta após o triunfo fora de casa sobre o Sport, o Fortaleza é o terceiro colocado, com 36 pontos, mas pode chegar ao final da rodada na vice-liderança. Para isso, precisa vencer o time goiano e torcer por derrota do Palmeiras, que é segundo colocado, com 39 pontos, e recebe o Juventude no domingo (3).

Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno do atacante David, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Por outro lado, terá o desfalque do meia Lucas Crispim, suspenso.

A provável escalação do Fortaleza tem Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Lucas Lima, Bruno Melo; David e Robson.

No Atlético-GO, que ocupa o 12º lugar e vem de empate sem gols com o Cuiabá, o destaque da semana foi a saída do técnico Eduardo Barroca, demitido após a queda de rendimento da equipe, que não vence há cinco rodadas.

Ainda sem treinador, a equipe atua neste sábado sob a orientação dos auxiliares Eduardo Souza e João Paulo Sanches. A tendência é que o time vá a campo com Miguel; Igor, Eder, Wanderson, Dudu; Baralhas, Moraes, Paulo; Pereira, Roberto e Luis.

ACESSO AO CASTELÃO

Para terem acesso à partida, os torcedores deverão estar vacinados com duas doses (ou dose única, se for o caso) de imunizante contra a Covid-19 há mais de 15 dias. Também devem usar máscara e manter o distanciamento.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)