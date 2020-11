Em recuperação, Corinthians desafia o Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu dois jogadores de última hora para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado (14), às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O meia Mateus Vital e o centroavante Jô testaram positivo para Covid-19 e serão desfalque nas próximas partidas.

Para o duelo contra o time de Jorge Sampaoli, o Corinthians já não conta com Xavier, suspenso, além de Fábio Santos e Otero. O lateral não pode atuar por condição imposta pelo Galo para rescindir o seu contrato sem custos. O mesmo acontece com Otero, mas o meia já não atuaria pois foi convocado para a seleção venezuelana. Outro problema são os meias-atacantes Cazares e Gustavo Mantuan, contundidos. Mancini acenou que pode promover o volante Cantillo ao time titular.

Em relação aos dois novos reforços do clube -Jonathan Cafú e Jemerson- Mancini já confirmou que a dupla não estreia contra o Atlético-MG. A projeção do treinador é que eles estreiem contra o Grêmio na próxima semana.

"Os dois melhoraram desde que chegaram, o Jonathan Cafú com tempo menos de inatividade, o Jemerson um pouco mais, mas a nossa esperança é que os dois talvez para o jogo do Grêmio estejam à disposição, ou para parte do jogo ou para utilizar mesmo. Depende de performance e qualidade de treinamento. Não podemos errar. Atletas que chegam num momento diferente e que pela inatividade você tem de tomar um certo cuidado, refazer a parte muscular para que eles entrem e deem conta da demanda", disse.

O Corinthians tenta manter a boa fase diante do Atlético-MG. Depois de entrar na zona de rebaixamento, o time paulista ganhou 10 dos últimos 15 pontos conquistados e ocupa o 11º lugar, com 25 pontos.

Já o Atlético-MG briga no topo da tabela. A equipe de Sampaoli, que vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, está com 35 pontos e tem um a menos que o líder Internacional.

Para encarar o Corinthians, o Atlético-MG terá o desfalque do zagueiro Junior Alonso, do meio-campista Alan Franco e do atacante Savarino, que estão defendendo suas seleções nacionais. Em compensação, o time deve ter a estreia do atacante chileno Eduardo Vargas, contratado nesta semana.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Marllon, Gil, Lucas Piton; Gabriel, Cantillo, Ramiro, Luan, Everaldo; Davó. T.: Vagner Mancini

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello, Guilherme Arana; Allan, Nathan (Hyoran), Zaracho; Vargas, Eduardo Sasha, Keno. T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)