Em reconstrução, Botafogo estreia no Estadual contra o Boavista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (3), às 18h, no estádio Nilton Santos, contra o Boavista. O time alvinegro vive um processo de reconstrução depois de ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O termo "reformulação" será bastante utilizado no Botafogo por causa da campanha ruim realizada na temporada passada. No Brasileirão, a equipe conquistou apenas cinco vitórias em 38 jogos e terminou na lanterna com apenas 27 pontos -14 atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento.

A partida contra o Boavista marcará a estreia de Marcelo Chamusca, contratado para comandar a reformulação. E a princípio, ele terá grande parte dos jogadores que terminaram o Brasileirão na última colocação.

Os zagueiros Marcelo Benevenuto e Kanu, o volante Caio Alexandre, o meia Bruno Nazário e o centroavante Matheus Babi estão entre os destaques da equipe para a estreia. No gol, Diego Loureiro segue como titular, pois Gatito Fernández e Diego Cavalieri estão contundidos.

Por causa do calendário apertado, o Campeonato Carioca não será mais disputado em dois turnos. A Taça Guanabara reúne 12 equipes que vão se enfrentar em um turno único, com os quatro primeiros colocados avançando à semifinal. Os vencedores desses confrontos, então, decidem o título do Estadual.

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Caio Alexandre, Warley, Bruno Nazário, Ênio; Matheus Babi. T.: Marcelo Chamusca

BOAVISTA

Rafael Copetti; Wisney, Victor Pereira, Gustavo Geladeira, Jean Victor; Jucilei, Fernando Bob, Erick Flores, Alex Pixote; Vitor Feijão, Michel Douglas. T.: Leandrão

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h desta quarta-feira

Juiz: Paulo Renato da Silva Coelho