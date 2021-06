Em pior momento com Crespo, São Paulo busca 1ª vitória no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda não sabe o que é vencer na edição de 2021 do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (16), às 19h, no Morumbi, a equipe tricolor busca sua primeira vitória na competição, diante da Chapecoense, pela 4ª rodada do Nacional.

Com apenas um ponto conquistado em três partidas, o time são-paulino registra seu pior início de Brasileiro na história dos pontos corridos (desde 2003) e também seu momento mais delicado sob o comando do argentino Hernán Crespo.

Clique aqui e simule os resultados do Campeonato Brasileiro Campeão paulista com o clube, título que encerrou uma fila de quase nove anos sem taças, o treinador viu seus comandados vencerem apenas um jogo dos últimos cinco disputados pelo São Paulo -a goleada por 9 a 1 sobre o modesto 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil.

No Brasileiro, os tricolores empataram em 0 a 0 na estreia com o Fluminense e perderam fora de casa para Atlético-GO (2 a 0) e Atlético-MG (1 a 0).

Além de um triunfo para estancar a fase ruim, a equipe também busca seu primeiro gol no Nacional.

Nesta quarta, os são-paulinos tentarão reagir diante de um adversário que também não somou vitórias na competição. Em três rodadas, a Chapecoense tem duas derrotas e um empate.

Com a lesão muscular (coxa esquerda) de Miranda na derrota para o Atlético-MG, Crespo terá mais um desfalque para escalar seu time. Daniel Alves e Benítez ainda se recuperam, além de Luan, que também foi ausência nos últimos compromissos.

Arboleda, titular na zaga ao lado de Miranda e Léo, está com a seleção equatoriana para a disputa da Copa América.

"Seguramente, falar de Dani [Alves] ou de Martín em um momento depois da derrota é pouco elegante. Não acho que seja uma coisa justa carregar os dois com uma mochila importante, como salvadores do São Paulo. São importantes, fazem falta, é normal, mas ao mesmo tempo temos outros jogadores", disse o técnico tricolor depois da partida em Belo Horizonte.

Com tantos problemas para montar o time titular, Hernán Crespo poderá abrir mão da linha de três defensores e optar por uma linha de quatro atrás, como a equipe terminou o jogo com o Atlético-MG após a saída de Miranda.

Caso escolha essa formação, o provável time do São Paulo para encarar a Chapecoense terá Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Emiliano Rigoni; Luciano e Pablo.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (16)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere