Em nota, DG nega acusação de agressão a mulher em Belém e diz ter testemunhas

Segundo informações preliminares, o jogador teria cometido as agressões contra a mulher, que não teve o nome divulgado, durante um encontro na residência de uma amiga da vítima, onde o jogador, acompanhado de amigos, teria tentado agarrar a mulher. Ao recusar as investidas, a jovem foi vítima da agressão.

Em nota publicada temporariamente na tarde de hoje, DG nega as acusações e afirma que tem testemunhas que se colocaram à disposição para depor a favor e provar sua inocência no caso. O atleta ainda diz que tudo será esclarecido.

Manaus/AM - Ex-jogador do Amazonas FC, o atacante DG se manifestou por meio de sua conta pessoal no Instagram nesta quinta-feira (23), e se defendeu das acusações de possíveis agressões contra uma jovem em Belém, nas primeiras horas do dia 11 de novembro, em uma festa privada. Lígia Silva fez boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito na oportunidade.

