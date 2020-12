Em noite de Cazares, Jô põe fim à seca e Corinthians vence o Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida inspirada do meia equatoriano Cazares, o Corinthians venceu o Goiás de virada, por 2 a 1, na noite desta segunda (21), no Itaquerão.

O resultado aumenta a boa fase da equipe comandada por Vagner Mancini, que tirou a equipe da luta contra o rebaixamento para colocá-la na disputa por uma vaga da Libertadores. Agora com 36 pontos, o Corinthians é o nono colocado, a apenas 5 do Palmeiras, que fecha o G6.

Na partida desta segunda, o Corinthians começou sendo surpreendido pelo Goiás, que abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Fernandão completou, de primeira, um cruzamento de Douglas Baggio para colocar os goianos à frente no placar.

O empate, porém, veio rápido: aos 13, Cazares deixou Gustavo Silva na cara do gol. O atacante tocou na saída de Tadeu para empatar a partida.

Com muito volume de jogo, o Corinthians foi empilhando chances para virar a partida ainda no primeiro tempo, mas parou no travessão e em Tadeu.

Logo no início da segunda etapa, porém, a zaga do Goiás se atrapalhou numa saída de bola e Cazares deixou outro companheiro, desta vez Jô, na cara do Gol. O centro-avante chutou de pé esquerdo para virar a partida e encerrar um jejum pessoal. Jô não marcava desde o dia 5 de setembro, no empate por 2 a 2 cotra o Botafogo, em Itaquera.

Jô, ainda assim, é o artilheiro do Corinthians no Brasileiro, com quatro gols.

Após a virada, o Corinthians ainda perdeu mais chances, como numa cabeçada de Gabriel no travessão e, já noas acréscimos, quando o próprio Jô ficou cara a cara com Tadeu mas parou no goleiro.

O Botafogo é o próximo adversário do Corinthians. A partida é no próximo domingo (27), às 16h, no Rio.

Já o Goiás, lanterna do campeonato com 20 pontos, entra em campo um dia antes, no sábado (26), quando recebe o Sport, às 19h.

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto C. Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Gols: Fernandão (GOI), aos 3min do 1º tempo; Gustavo Silva (COR), aos 13min do 1º tempo; Jô (COR), aos 13min do 2º tempo

Cartão amarelo: Bruno Méndez (COR)

CORINTHIANS

Cássio (Walter); Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Xavier); Gustavo Silva (Gabriel Pereira), Cazares (Luan) e Otero (Léo Natel); Jô. T.: Vagner Mancini.

GOIÁS

Tadeu; David Duarte, Iago Mendonça e Heron; Shaylon, Douglas Baggio (Daniel Oliveira), Breno (Henrique Lordelo), Miguel Figueira (Vinícius Lopes) e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão (Índio). T.: Glauber Ramos.