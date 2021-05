Em meio à negociação com o Corinthians, Renato Gaúcho curte praia no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Renato Gaúcho curtiu a quinta-feira (20) na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, enquanto avalia a proposta do Corinthians. Segundo apuração da reportagem, o treinador é a prioridade do clube e deve em breve responder a oferta feita pela diretoria.

Na terça (18), o staff do ex-comandante do Grêmio se reuniu com o presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, o diretor e o gerente de futebol do clube, Roberto de Andrade e Alessandro Nunes, respectivamente, e, enquanto a situação estiver pendente, o Corinthians deixou claro que não negociará com outros nomes.

O time de Itaquera, no entanto, listou alguns nomes para o caso de uma negativa. Dorival Júnior e Sylvinho aparecem como opções. Fábio Carille, Lisca e Antônio Carlos Zago foram sugeridos à diretoria de futebol, mas não empolgaram.