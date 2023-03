Em meio à guerra, tenista belarrussa admite tensão com ucranianas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Finalista do WTA de Indian Wells, nos Estados Unidos, a tenista belarrussa Aryna Sabalenka avaliou que a Guerra entre Rússia e Ucrânia é um fator que tem elevado a tensão em partidas contra adversárias ucranianas.

No caminho até a final em Indian Wells, na terceira rodada, Sabalenka não precisou entrar em quadra para vencer a ucraniana Lesia Tsurenko, que teve uma crise de pânico e desistiu da partida.

"Sim, claro que há muita tensão entre nós. Quero dizer, ainda acredito que não fiz nada de errado com os ucranianos. Nem eu, nem os atletas russos, nem os atletas belarrussos, nenhum de nós fez nada de errado. Alguns de nós estão até ajudando. Não publicamente, por assim dizer. Ninguém pode controlar as emoções das outras pessoas. Acho que a WTA está fazendo o melhor que pode para controlar isso", disse Sabalenka.

FAVORITISMO NA DECISÃO

Neste domingo(19), Aryna Sabalenka enfrenta Elena Rybakina, do Cazaquistão, no jogo que vale o título do WTA de Indian Wells.

Número dois do mundo, a tenista belarrussa carrega o favoritismo. No entanto, Rybakina (cabeça de chave número 10 da competição), foi a responsável por tirar Iga Swiatek, primeira colocada no ranking da WTA.