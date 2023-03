Em meio a golpe, Scarpa completa um mês sem jogar na Inglaterra

Mayke e Scarpa dizem que não receberam as quantias após o vencimento dos prazos e foram à Justiça. O goleiro Weverton, do Palmeiras e da seleção brasileira, também perdeu dinheiro na empreitada.

Eles dizem que confiaram no atacante Willian Bigode para fazer o investimento em criptomoedas. Bigode defende atualmente o Fluminense, mas foi companheiro de equipe de ambos no Alviverde e indicou a Xland para a empreitada.

Scarpa viajou ao Brasil para resolver questões pessoais. Ele esteve no país na última segunda-feira para resolver questões pessoais e retornou à Inglaterra no mesmo dia. O técnico de seu time, Steve Coper, disse que o meia não está sendo relacionado para os jogos pelo episódio extracampo

Ele ficou no banco de reservas nas duas primeiras e sequer foi relacionado para as duas últimas.

