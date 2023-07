Em meio à Copa, patrocínio impulsiona times de futebol feminino do Amazonas

Manaus/AM - Com patrocínio inédito no valor de R$ 7,5 milhões aos times profissionais amazonenses, os clubes de futebol feminino têm a oportunidade de alcançar destaque nacional. O valor repassado pelo Governo do Amazonas para a Federação Amazonense de Futebol (FAF) possibilita o desenvolvimento do desporto local nas principais competições nacionais.

Cinco times do futebol profissional estão sendo beneficiados devido à participação no Campeonato Amazonense Feminino 2023, no valor de R$ 150 mil, que inclui os times Recanto Interativo, 3B da Amazônia, Tarumã, JC FC e Clipper e as categorias de base Sub-17 e Sub-19. E as equipes que representam o Amazonas na Série A2, do Campeonato Brasileiro, receberão R$ 250 mil. Para a Série A3, os times Recanto e Tarumã terão o apoio financeiro de R$ 100 mil.

Como incentivo à prática esportiva, o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) vem trabalhando na integração da base com o profissional. Atualmente, com 35 núcleos, mais de 1.100 mulheres estão inscritas nas aulas de futebol de campo e futsal, tanto na capital Manaus e no interior. Esses núcleos já revelaram talentos como a jogadora profissional Tayná Santos, que atua no clube JC de Itacoatiara, desde 2022.

Beneficiado com patrocínio inédito, o presidente do JC Futebol Clube, João Carlos Dias, afirma que o incentivo recebido é fundamental para o desenvolvimento da equipe em competições.

Outro clube beneficiado com investimento anunciado é o time feminino Esporte Clube Tarumã, que participou da Série A3 do Campeonato Brasileiro.