Em meio ao surto de Covid no Corinthians, Jô e Otero postam foto em resort

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio ao surto de Covid-19 no departamento de futebol do Corinthians, o atacante Jô e o meia Otero aproveitaram a folga para viajar juntos. Nesta segunda-feira (8), o centroavante corintiano postou uma foto com seu companheiro de equipe na piscina de um resort, em um local não identificado, jogando vôlei com amigos.

Jô e Otero são um dos poucos atletas disponíveis no elenco do Corinthians. O departamento de futebol do clube enfrenta um grave surto de Covid. Ao todo, 14 atletas do elenco e pelo menos 11 funcionários estão infectados pelo vírus e afastados dos trabalhos no CT Joaquim Grava.

Entre os jogadores, a lista dos infectados tem Cássio, Guilherme Vicentini, Caíque França, Fagner, Fábio Santos, Lucas Piton, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro, Camacho, Xavier, Vitinho, Ruan Oliveira e Cauê.

Nas redes sociais, os dois jogadores não deram maiores detalhes sobre o motivo da viagem.

Depois de vencer a Ponte Preta no último domingo (7), inclusive com participação decisiva de Jô no segundo tempo, o elenco do Corinthians ganhou folga no dia seguinte. O elenco se reapresenta para os treinamentos nesta terça (9) pela tarde.

A comissão técnica ainda está cheia de desfalques e deve montar uma equipe alternativa para o jogo do fim de semana, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, mais uma vez pelo Campeonato Paulista.