Em meio a acerto com Dorival, Paulo Sousa treina Flamengo em Atibaia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Red Bull Bragantino definiu que o futuro de Paulo Sousa não será no Flamengo. O resultado foi a gota d'água e a diretoria rubro-negra correu para o mercado e acertou com Dorival Júnior, que estava no Ceará. No entanto, apesar disso, o técnico português seguiu a vida normalmente e comandou o treinamento desta quinta-feira (9).

O Flamengo segue em Atibaia, que será sua sede até esta sexta-feira (10), antes de seguir viagem para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, no sábado. O primeiro treino após o jogo estava previsto para esta tarde e, mesmo com a iminente saída, foi comandado por Sousa e sua comissão técnica. Há uma outra atividade agendada para amanhã que, por enquanto, também prevê a comissão do português no comando.

Enquanto o Flamengo se acertava com Dorival, Sousa seguiu o cronograma como técnico do clube. O português está concentrado no hotel da delegação, realizou todas as refeições com o restante da comissão e, inclusive, alguns atletas do elenco.

Logo depois do descanso foi para o campo, que fica na propriedade do hotel, e iniciou o treinamento. Como a partida foi ontem, a atividade segue o planejamento de regenerativo para os atletas que foram titulares no jogo, enquanto os outros foram para o gramado com a comissão técnica.

ACERTO COM DORIVAL

Escolhido pela diretoria do Flamengo, Dorival acenou positivamente logo no primeiro momento e indicou a decisão para o Ceará. O técnico alinhou com a equipe cearense a rescisão, que está na casa dos R$ 450 mil, e é esperado para assumir o Rubro-Negro 'o mais rápido possível'.

A expectativa, inclusive, é de que o treinador esteja em campo já na partida contra o Internacional, marcada para sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Paulo Sousa ainda não foi comunicado oficialmente do desligamento do clube carioca.