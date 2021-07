Em má fase, Juventude e Chapecoense duelam em Caxias do Sul

As equipes atravessam mau momento, com o time gaúcho há quatro jogos sem triunfo e em 14º lugar, enquanto os catarinenses, na lanterna, seguem sem vencer após 12 jogos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juventude e Chapecoense esquentam a disputa na parte de baixo da classificação, nesta segunda (26), em duelo no Alfredo Jaconi, às 18h, no complemento da 13ª rodada do Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.