Em má fase, Atlético-GO e América-MG se encara na luta contra degola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e América-MG se enfrentam neste domingo (24), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vivem má fase e estão na luta contra a zona de rebaixamento.

A situação do Atlético-GO é pior. O time dirigido por Jorginho perdeu seus últimos quatro jogos e vem de uma goleada sofrida para o Athletico-PR por 4 a 1. Sem ganhar há cinco rodadas, o Dragão ocupa a 18ª colocação com 17 pontos.

Para tentar se reabilitar, Jorginho confia em reforços. Um deles é o volante Willian Maranhão, emprestado pelo Santos e que atuou pelo Atlético-GO na temporada passada. Ele, no entanto, não deve começar jogando contra o América-MG.

Para o próximo jogo, a novidade deve ser o meio-campista Jorginho. O Atlético-GO terá a seguinte escalação: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Edson e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando.

O América-MG também não vive um bom momento. O time de Vagner Mancini perdeu seus últimos três jogos, sendo dois deles em seu estádio. Com isso, o Coelho abre a zona de rebaixamento, com 18 pontos, e busca a recuperação antes do encerramento do primeiro turno.

Para encarar o Atlético-GO, o desfalque é o atacante Pedrinho, suspenso. Em compensação, o meio-campista Alê deve voltar à equipe. O América-MG atuará da seguinte forma: Matheus Cavichioli; Patric, Maidana, Luan Patrick (Conti) e Cáceres (Danilo Avelar); Lucas Kal, Juninho e Alê (Índio Ramírez); Everaldo, Henrique Almeida e Felipe Azevedo.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere