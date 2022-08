Em luta contra má fase, Botafogo desafia a motivação do Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Atlético-GO neste sábado (13), às 21h, no estádio Engenhão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca tenta acabar com a má fase diante de um adversário motivado pelos bons resultados obtidos na Copa Sul-Americana.

O Botafogo emplacou uma sequência negativa há cerca de um mês. Em seis partidas, foram apenas quatro pontos conquistados. Em seu último compromisso, o Alvinegro apenas empatou em casa com o Ceará. Com 25 pontos, ocupa a 12ª colocação.

Para tentar a recuperação, o técnico Luís Castro ainda terá os desfalques do lateral esquerdo Marçal e do meia-atacante Diego Gonçalves. O Botafogo deve ir a campo com a seguinte escalação: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio (Adryelson), Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Eduardo; Luís Henrique, Erison e Jeffinho.

O Atlético-GO vem de vitória sobre o RB Bragantino em casa, mas ainda assim ocupa a zona de rebaixamento. São 20 pontos na penúltima colocação.

Entretanto, o Dragão vem colhendo bons resultados nos torneios de mata-mata. Neste meio de semana, despachou o Nacional-URU na Copa Sul-Americana, com uma vitória por 3 a 0 em casa, e avançou à semifinal para encarar o São Paulo.

Na Copa do Brasil, o Atlético-GO também vem fazendo bom papel e está em vantagem de 2 a 0 sobre o Corinthians nas quartas de final. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (17).

Por causa dessa sequência de jogos, o técnico Jorginho vem fazendo rodízio em seu elenco. E para encarar o Botafogo, terá o retorno de Marlon Freitas e Wellington Rato aos titulares. O Atlético-GO atuará com a seguinte formação: Renan; Dudu, Camutanga, Lucas Gazal e Jefferson; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Diego Churín e Peglow.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (13)

Juíza: Edina Alves Batista (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Sportv e Premiere