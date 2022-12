Em live, Messi zoa Agüero, e ex-jogador admite estar 'um pouco gordo'

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Aproveitando os dias calmos sem jogos na Copa do Mundo 2022, Lionel Messi participou, nesta quarta-feira (7) de uma live com o ex-companheiro de seleção Kun Agüero. Na resenha, o astro aproveitou para zoar o amigo, que admitiu estar 'um pouco gordo' após a aposentadoria.

"Outro dia, eu estava te observando do campo [depois de um jogo na Copa] e você está grande. Você tá puxado ferro ou algo assim?", perguntou Messi. "Não, seu idiota. Eu tava com uma camiseta grande. Eu também me vi em um vídeo e me senti um 'quadrado'. De qualquer forma, estou um pouco gordo. Eu não sou tão gordo assim", respondeu Agüero, em tom de zoeira.

Aposentado desde o ano passado por conta de uma arritmia cardíaca, o ex-atacante deu mais detalhes sobre a sua situação médica. Ele disse a Messi que monitora o coração sempre que faz exercícios físicos.

"Tenho um relógio que marca os gráficos [do batimento cardíaco]. Uso toda vez que vou correr, se vou jogar bola ou na academia. Tudo fica gravado no celular e depois mando ao médico. Estou bem", disse Agüero.

Agüero sofreu uma arritmia no jogo entre Barcelona a Alavés, pelo Campeonato Espanhol, em 30 de outubro de 2021. Por causa dos riscos, anunciou a aposentadoria duas semanas depois.

Outro momento divertido da live foi quando Messi e o ex-jogador zoaram Papu Gómez. O atacante do Sevilla apareceu na tela e mostrou o novo visual, com barba rala e cabeça raspada. Segundo Messi, era uma "tentativa" de ficar parecido com David Beckham.

"Ele achou que ia ficar como David Beckham", disse Messi, arrancando risadas dos companheiros.