Em jogo truncado, Ceará fica no empate com o Atlético-GO na Arena Castelão

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Ceará e Atlético-GO terminaram empatados em 0 a 0 na noite deste domingo (8), na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vozão, agora com 23 pontos, iguala o Athletico-PR, último no G6, mas perde no saldo de gols, ficando em sétimo colocado. O Dragão, permanece na nona posição, com 20 pontos.

A partida foi dominada pelo Atlético-GO durante os primeiros 20 minutos, com a equipe comandando as jogadas de ataque, enquanto o Ceará permanecia na defesa. O Vozão, por outro lado, apostou nos contra-ataques e em passes longos, mas o campo encharcado por conta da falta de drenagem e um ataque lento de Mendoza não resultou em boas jogadas.

A segunda etapa não foi tão diferente da primeira, mesmo nos minutos finais depois que os técnicos de ambas as equipes realizaram mudanças no ataque. Apesar da entrada do artilheiro Rick, no lugar de Medonza, o Ceará não conseguiu emplacar jogadas ofensivas e a partida diminuiu de ritmo nos últimos 15 minutos.

Na próxima rodada, o Ceará encara o Corinthians, domingo (15), às 16h, na Neo Química Arena. No mesmo dia, às 18h15, o Atlético-GO viaja para encarar o Bahia, no Pituaçu, em Salvador.

Ceará: Richard, Buiú, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Marlon (William Oliveira), Vina (Jorginho), Mendonza (Rick), Lima (Erick) e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Atlético-GO: Fernando Miguel, Arnaldo (Dudu), Wanderson, Eder, Natanael, Willian Maranhão, Gabriel Baralhas, Ronald (Toró), João Paulo, Janderson e Zé Roberto (Lucão). Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 ATLÉTICO-GO

Motivo: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 08/08/2021 (domingo), às 18h13 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro e Thiaggo Americano Labes

Cartões amarelos: Marlon (CEA), Vina (CEA), Wanderson (ACG), Arnaldo (ACG)