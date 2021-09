Em jogo morno no Morumbi, São Paulo e Atlético empatam sem gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Atlético-MG protagonizaram um jogo morno e truncado na noite deste sábado (25), no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e empataram por 0 a 0.

Com o resultado, o Galo vai a 46 pontos e continua isolado na liderança da tabela de classificação. Vice-líder, o Palmeiras perdeu para o Corinthians e tem 38 pontos. O São Paulo, por sua vez, tem 27 pontos e assumiu a 12ª posição.

Na próxima rodada, o time de Cuca encara o Internacional, no Mineirão, às 21h de sábado (2). No domingo (3), os são-paulinos visitam a Chapecoense na Arena Condá. Antes disso, na terça-feira (28), o Atlético recebe o Palmeiras pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores, após um empate por 0 a 0 na ida.

COMEÇO MORNO

O primeiro tempo no Morumbi foi truncado e muito estudado entre tricolores e atleticanos, ligeiramente superiores aos donos da casa. A forte marcação de ambos os lados anulou a criatividade dos setores ofensivos, e os goleiros Éverson e Tiago Volpi pouco trabalharam.

O único lance de maior perigo foi uma finalização de fora da área de Nathan, em que Volpi defendeu mal e teve que completar a intervenção em dois tempos.

JOGO MELHORA NA ETAPA FINAL

A etapa final começou mais movimentada. Logo no começo, Vargas assustou com chute cruzado, que foi para fora. No lance seguinte, Rodrigo Nestor saiu na cara do gol, mas Guga travou. Aos 18, em cobrança de falta, Rigoni mandou no travessão.

Minutos depois, Hulk recebeu cruzamento de Arana e marcou de cabeça, mas a arbitragem apontou impedimento do lateral atleticano. Aos 41 e 44 minutos, Arana obrigou Volpi a fazer ótimas intervenções em duas boas finalizações.

VOLPI CRESCE

Contestado pela torcida em outras partidas, o goleiro Tiago Volpi assustou na primeira etapa, quando soltou a bola em uma defesa que parecia simples, após chute de Nathan. Mas, nos minutos finais da partida, o são-paulino foi bem e impediu o Galo de sair com a vitória. Primeiro, parou Arana após uma bomba de fora da área. Minutos depois, após boa triangulação do Galo, novamente o lateral-esquerdo levou perigo, porém Volpi espalmou.

GALO IGUALA SUA MELHOR INVENCIBILIDADE NO BRASILEIRO

Com o resultado desse sábado, o Atlético-MG igualou sua melhor série invicta na história do Brasileirão. Em 2012, também com Cuca, a equipe alvinegra havia ficado 14 partidas sem perder, com dez vitórias e quatro empates. Na atual edição, o time mineiro venceu 11 jogos e empatou três nos últimos 14 confrontos.

TRICOLOR PERDE OUTRA CHANCE DE SE AFASTAR DO Z4

Por duas rodadas seguidas, a equipe de Hernán Crespo teve a oportunidade de colar no G6 do Brasileirão. Na última, empatou por 0 a 0 com o América-MG. Dessa vez, com o Atlético. Os dois jogos sem vitórias não só impediram o São Paulo de subir na tabela como mantiveram o time relativamente próximo da zona de rebaixamento. Com 23 pontos, quatro a menos que os tricolores, o Juventude é o 17º colocado e ainda joga na rodada. Entre as duas equipes estão Atlético-GO, Santos, Bahia e América, que também têm ao menos uma partida a fazer.

VISITANTE INDIGESTO

O Atlético entrou em campo como o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas longe de seus domínios - ou 23 pontos de 33 possíveis. E mais uma vez o time de Cuca deu trabalho e foi superior, garantindo mais um jogo à ótima sequência fora de casa.

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Liziero, Nestor (Gabriel Sara) e Welington (Reinaldo); Rigoni (Marquinhos) e Luciano (Calleri(. Técnico: Hernán Crespo

Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Réver (Jair), Allan (Allan Franco), Zaracho (Hyoran) e Nathan (Nacho Fernández); Vargas (Eduardo Sasha) e Hulk. Técnico: Cuca

Local: Morumbi, em São Paulo-SP

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) Bruno Raphael Pires (GO)

Cartões amarelos: Miranda (São Paulo); Guga (Atlético-MG)