Em jogo fraco, Botafogo espanta má fase e bate Vitória por 1 a 0

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo não foi dos melhores, mas o Botafogo fez o seu dever de casa e bateu o Vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira (30), com gol de Chay. Válida pela oitava rodada da Série B do Brasileiro, a partida ocorreu em Volta Redonda, já que o Nilton Santos está com a Conmebol.

Com o resultado, a equipe carioca espantou a má fase e se recuperou após duas derrotas consecutivas. O triunfo levou o Botafogo para a sétima colocação, agora com 11 pontos. O Vitória, por sua vez, perdeu a terceira seguida, segue com seis pontos e está em 18º, na zona do rebaixamento.

O Botafogo voltará a campo no sábado (3), às 21h, contra o Avaí, em Florianópolis. No mesmo dia e horário, o Vitória buscará a reabilitação diante do Goiás em casa.

BOTAFOGO

Douglas Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme (Rafael Carioca); Pedro Castro, Luís Oyama e Chay (Marco Antônio); Ronald (Barreto), Gonçalves e Rafael Navarro (Rafael Moura). T.: Marcelo Chamusca

VITÓRIA

Ronaldo; Raul Prata, Marcelo (Guilherme Rend), Wallace e Pedrinho; Mateus Moraes, Pablo e Gabriel Bispo (Cedric); Dinei (Ygor Catatau), Soares (David) e Ronan (Bruno Oliveira). T. Ramon Menezes

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (PR)

Cartões Amarelos: Chay, Gilvan e Rafael Carioca (BOT); Gabriel Bispo e Bruno Oliveira (VIT)

Gol: Chay (BOT), aos 20'/2ºT