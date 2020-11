Em jogo 'elétrico', Cruzeiro e Guarani empatam por 3 a 3 no Mineirão

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luiz Felipe Scolari completou 72 anos nesta segunda-feira (9), dia em que viu o Cruzeiro empatar por 3 a 3 com o Guarani, no Mineirão, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado da partida não foi exatamente o melhor presente para o treinador, mas a Raposa não perdeu e soma um ponto na classificação.

O jogo foi muito movimentado, com seis gols, expulsão após encenação de jogador do Guarani e até discussão na saída para o intervalo.

No dia do seu aniversário, Luiz Felipe Scolari foi um personagem bastante agitado na beirada do campo, gritando, gesticulando e orientando os jogadores do Cruzeiro, que por três vezes estiveram atrás no placar e precisaram mostrar poder de reação.

A intenção do treinador era somar seis pontos em casa, já que pegou dois jogos em sequência em casa. Além do Guarani, enfrenta o Figueirense, na próxima sexta-feira, às 21h30.

O empate deixa o Cruzeiro na 15ª posição com 24 pontos. O Bugre é o 13º com 25.

O JOGO

Aos 14min do primeiro tempo o meia Murilo Rangel fez um golaço. O jogador do Guarani recebeu passe do lateral Cristovam e, de primeira, "acordou a coruja" ao acertar o ângulo esquerdo do goleiro Fábio.

Aos 20min o Cruzeiro empatou com o zagueiro Manoel, de cabeça, após cobrança de escanteio feita por Régis.

Aos 38min o lateral Bidu "cruzou com as mãos" na cabeça do meia Pablo, que pegou Fábio no contrapé e recolocou o Guarani em vantagem.

No fim do primeiro tempo, aos 44min, Cáceres cruzou, Sassá dividiu com o goleiro Gabriel, e a bola sobrou para Willian Pottker, que empatou a partida: 2 a 2.

Aos 5min do segundo tempo o meia Murilo Rangel fez o terceiro do Guarani, o segundo dele no jogo, após trama ofensiva que começou com Crispim, passou por Giovanny, até terminar com o chute do próprio Rangel

Já perto do fim, aos 34min do segundo tempo, Welinton deixou tudo igual novamente.