Em jogo disputado, Itália vence Bélgica e fica com 3º na Liga das Nações

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de serem eliminados na semifinal, Itália e Bélgica se enfrentaram para decidir quem ficaria com o terceiro lugar da Liga das Nações. A vitória foi dos italianos, que ganharam por 2 a 1, sendo os três gols marcados no segundo tempo.

Esse é o melhor resultado de ambos os países na competição, já que na outra edição ambos foram eliminados na fase de grupos e ficaram de fora das semifinais. A disputa do terceiro lugar na época ficou entra Suíça e Inglaterra, com os ingleses ganhando nos pênaltis, por 6 a 5, após empate por 0 a 0.

Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da última Eurocopa, com os italianos vencendo por 2 a 1 e avançando, para dias depois, conquistar o título sobre a Inglaterra.

Partida

A partida começou com muita marcação alta por parte dos dois times, porém isso não impediu que as chances fossem criadas. A Itália exigiu uma boa defesa de Courtois após chute de Berardi, enquanto os belgas tiveram oportunidade de abrir o marcador com Batshuayi e depois com Saelemaekers, que acertou o travessão.

No último lance do primeiro tempo, Berardi fez ótimo cruzamento para Chiesa, que entrou na área cara a cara com o goleiro belga. Preciso, Courtois, desviou com o pé esquerdo e mandou para escanteio, impedindo o gol italiano.

Se os italianos perderam uma grande chance no último lance da primeira etapa, os mesmos não desperdiçaram no primeiro lance do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o volante Barella acertou belo chute de fora da área e abriu o marcador. Aproximadamente 20 minutos depois, Berardi cobrou pênalti e ampliou a vantagem.

O travessão impediu o gol belga no primeiro tempo, após chute de Saelemaekers, e no segundo tempo foi a vez de Batshuayi lamentar, pois seu belo arremate, sem ângulo, acertou a trave superior. No fim do jogo, Carrasco acertou mais uma vez a trave, a terceira em todo o jogo.

Os belgas conseguiram enfim balançar as redes aos 40 minutos do segundo tempo, com o jovem De Ketelaere, porém já era tarde para uma reação.