Em jogo de reviravoltas, Santos vence o Sport na Vila Belmiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Sport neste sábado (28) por 4 a 2, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir uma vantagem de dois gols antes aos dez minutos do primeiro tempo, com gols de Marinho e Lucas Braga, o Peixe cedeu o empate ao Sport ainda na primeira etapa. Mas reagiu após o intervalo e conquistou a vitória com uma boa margem.

Com o triunfo, o Santos chegou aos 37 pontos em 23 partidas e está garantido na zona de classificação para a Libertadores neste fim de semana. A equipe de Cuca se recuperou depois de ter perdido para o Athletico-PR na rodada passada. Já o Sport vive situação delicada. Foi a terceira derrota consecutiva do time pernambucano, que se encontra na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento.

O Santos volta a campo na terça-feira (1º), às 19h15 (de Brasília), quando recebe a LDU, na Vila Belmiro, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Já o Sport joga somente no sábado (6), quando enfrenta o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi.

O destaque da partida foi Marinho. Autor de seu 13º gol no Brasileirão logo nos primeiros minutos de jogo, o atacante santista se manteve apagado por boa parte do jogo, mas foi decisivo como poucos são capazes de ser, dando a assistência para o gol de Bruno Marques e sofrendo o pênalti que resultou no quarto gol do Santos.

O JOGO

Nem os torcedores mais otimistas poderiam prever um início de partida tão promissor para o Santos. Após Marinho bater forte uma falta cruzada para dentro da área, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e assinalou pênalti para o Santos, ainda aos cinco minutos do primeiro tempo. O próprio Marinho bateu e converteu, marcando seu 13º gol no Brasileirão.

Cinco minutos depois, Pituca lançou a bola em direção a área, Lucas Veríssimo desviou com o bico de chuteira para Lucas Braga ampliar o marcador. Wilton Pereira Sampaio prontamente anulou o tento, marcando impedimento, mas foi novamente corrigido pelo assistente de vídeo. Peixe 2 a 0.

Aos 27 minutos, porém, Marquinhos pôs fim ao cenário perfeito santista ao aproveitar a assistência do lateral direito Patric, que antes recebeu a bola de uma cobrança de lateral, entrou em velocidade na área do Santos e driblou dois marcadores. Um belo lance.

No último minuto regulamentar do primeiro tempo, com o Sport melhor na partida, Leandro Barcia recebeu o cruzamento de Lucas Mugni pela esquerda o cabeceou no contrapé do goleiro John.

Aos 25 minutos da etapa final, o atacante Bruno Marques, recém-promovido à equipe profissional do Santos, marca de cabeça após belo cruzamento de Marinho.

Júnior Tavares cometeu pênalti em Marinho aos 36 minutos do segundo tempo. O atacante, que costuma ser o batedor santista, cedeu a bola para Soteldo, que converteu no canto direito do goleiro Luan Polli.

ATUAÇÃO DO SANTOS

Como já havia feito contra a LDU, o Santos entrou em campo ligado e abriu dois gols de vantagem já aos dez minutos de partida. A máxima de que 2 a 0 é um placar perigoso se fez presente e, após um relaxamento exagerado dos jogadores santistas, o Sport construiu o empate antes do fim do intervalo.

Na etapa final, o Peixe voltou a tomar as rédeas do jogo, ainda que de maneira muito menos intensa que na primeira etapa. Ainda assim, muito por suas qualidade individuais, o Peixe voltou a se colocar à frente no placar sem maiores dificuldades.

ATUAÇÃO DO SPORT

Jejum de três jogos sem marcar um gol, jogo fora de casa, adversário abrindo dois gols de vantagem em dez minutos... O início de jogo na Vila Belmiro trouxe uma "tempestade perfeita" ao Sport, mas isso parece ter feito bem ao time comandado interinamente por César Lucena. Mais solto, o Leão cresceu muito na partida e foi ao intervalo com uma merecida igualdade no marcador.

Entretanto, o panorama do jogo voltou a ficar desfavorável na segunda etapa, quando o Sport voltou a sofrer dois gols, ainda que sem ser exposto ao mesmo ímpeto dos primeiros 45 minutos. A capacidade de reação não voltou a ser a mesma e o Leão acabou derrotado.

SANTOS

John; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe Jonatan (Wagner Leonardo); Jobson (Sandry), Pituca, Lucas Lourenço (Soteldo); Lucas Braga (Madson), Kaio Jorge (Bruno Marques), Marinho. T.: Cuca

SPORT

Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson (Jonatan Gómez), Chico, Júnior Tavares; Ricardinho, Marcio Araújo (Ronaldo Henrique), Lucas Mugni (Mikael); Barcia, Marquinhos (Maxwell). T.: César Lucena

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões Amarelos: Jobson, Lucas Lourenço, Lucas Veríssimo (Santos); Adryelson, Lucas Mugni, Marquinhos (Sport)

Gols: Marinho, aos 6min, e Lucas Braga, aos 10min do primeiro tempo, Bruno Marques, aos 25min, e Soteldo, aos 36min do segundo tempo (Santos); Marquinhos, aos 27min, e Barcia, aos 45min do primeiro tempo (Sport)