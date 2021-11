Em jogo de poucas chances, Bahia e Cuiabá ficam no empate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bahia e Cuiabá empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (21) na Arena Fonte Nova, pela partida que fechou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O panorama dos dois times não mudou muito na competição: o Bahia continua em 17º, dentro da zona do rebaixamento, com 37 pontos (a dois do Juventude, 16º).

Já o Cuiabá é o 11º, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, com 43 pontos. A equipe volta a jogar na somente no dia 30, contra o Palmeiras, às 22h. O tricolor baiano enfrenta o Grêmio na próxima sexta-feira (26), em casa, às 19h.

Cuiabá tem gol anulado

O Cuiabá começou pressionando mais, embora o Bahia também tentasse subir especialmente com Lucas Mugni e Raí Nascimento. Aos 21', Felipe Marques recebeu bom passe de Max no cantinho esquerdo e rolou para trás. Rafael Gava chegou batendo com força e mandou para a rede, mas o VAR reviu o lance e anulou o gol por impedimento de Felipe Marques.

Cuiabá tem (outro) gol anulado Aos 38', o Cuiabá chegou outra vez. João Lucas cruzou na área, no meio do sufoco, e Jenison subiu. Ele acertou o cabeceio e a bola foi para a rede. Mas, assim que a bola entrou, o árbitro parou o lance e marcou falta de ataque, anulando o segundo gol do Cuiabá.

Times constroem pouco no segundo tempo

Até os 25 minutos da segunda etapa, os dois times ficaram mais na vontade e menos na habilidade. Foi somente nesse minuto em que Rossi chutou de longe e levantou o público na Fonte Nova. Walter caiu para fazer uma boa defesa, mas o clima mudou.

Rodriguinho também ajudou no aperto. Aos 30', ele ganhou a bola numa dividida e finalizou de fora da área, por cima do gol de Walter. O Cuiabá, por outro lado, segurava mais a bola, tentando chegar num contra-ataque, com mais respiro.

Três minutos depois, em cobrança de escanteio do Cuiabá, Paulão e Luiz Otávio se chocaram de cabeça. Luiz Otávio saiu de maca e foi substituído, enquanto Paulão permaneceu em campo após o atendimento.

Bahia tenta abrir o placar

O Bahia continuou tentando abrir o placar. Dentro da zona de rebaixamento, o time tentou pressionar enquanto o Cuiabá mantinha a cadência, convicto do empate. Aos 46', Rossi cruzou para dentro da grande área e Rodallega cabeceou com força, mas a bola foi direto no travessão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 x 0 Cuiabá

Data: 21/11/2021

Local: Arena Fonte Nova Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba (BAH)

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio (Gustavo Henrique), Matheus Bahia, Patrick de Lucca, Daniel (Rodriguinho), Lucas Mugni (Ronaldo César), Juninho Capixaba, Raí Nascimento (Rossi) e Rodallega. Técnico: Guto Ferreira.

Cuiabá: Walter, João Lucas, Paulão, Alan Empereur, Uendel, Camilo, Pepê (Anderson Conceição), Rafael Gava (Uillian Correia), Max (Jonathan Cafu), Jenison (Elton) e Felipe Marques (Lucas Hernández). Técnico: Jorginho.