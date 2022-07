Em jogo de golaços, Corinthians toma virada e perde para o Ceará

SÃO PAULO/SP - Em noite de golaços, o Ceará venceu o Corinthians por 3 a 1, de virada, neste sábado (16), em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Róger Guedes abriu o placar para o Timão, enquanto Bruno Pacheco e Vina marcaram para o Vozão. O gol mais "normal" foi feito por Cléber na etapa final e fechou a vitória dos donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians não aproveita a chance de assumir a liderança provisória do Brasileirão ao menos até segunda (18), quando o Palmeiras enfrenta o Cuiabá. O Timão estaciona nos 29 pontos e perde a oportunidade de ultrapassar o arquirrival, que tem um ponto a mais e agora pode aumentar a vantagem. O Ceará, por sua vez, termina o sábado em 13º, com 21 pontos, mas ainda pode perder algumas posições até o fim da rodada.

Bastaram três minutos de bola rolando para Ceará e Corinthians para a primeira pintura da noite. Róger Guedes recebeu na esquerda, se livrou da marcação e mandou uma bomba de fora da área para colocar o Timão na frente na Arena Castelão.

Os donos da casa reagiram e conseguiram virar a partida ainda no primeiro tempo, com dois golaços.

O de empate foi marcado aos 27 por Bruno Pacheco, que encobriu Donelli em chutaço de primeira, e o que deu a vantagem para o Vozão, por Vina, aos 32, em finalização no ângulo --um petardo de 100 km/h.

O Corinthians sentiu os gols do Ceará e não conseguiu reagir. A melhor chance foi desperdiçada por Roni, que mandou no travessão da pequena área. Aos 31 da etapa final, Cléber fechou a conta do Vozão e confirmou a vitória.

O Ceará volta a campo na terça (19), às 21h30, quando encara o Avaí e atua novamente no Castelão. Na quarta (20), também às 21h30, o Corinthians recebe o Coritiba, na Neo Química Arena.

Ficha técnica

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba (Michel Macedo), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson (Rodrigo Lindoso), Richard Coelho e Vina; Mendoza (Dentinho), Lima (Fernando Sobral) e Cléber (Zé Roberto). T.: Marquinhos Santos

CORINTHIANS

Matheus Donelli; Bruno Méndez (Rafael Ramos), Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos (Giovane); Cantillo (Roni), Du Queiroz e Giuliano (Xavier); Adson (Lucas Piton), Róger Guedes e Gustavo Mosquito. T.: Filipe Almeida

Quando: 16 de julho de 2022 (sábado), às 21h (de Brasília)

Onde: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Cléber (CEA); Giovane (COR)

Gols: Róger Guedes (COR), aos 3'/1ºT (0-1), Bruno Pacheco (CEA), aos 27'/1ºT (1-1), Vina (CEA), aos 32'/1ºT (2-1) e Cléber (CEA), aos 31'/2ºT (3-1)