Em jogo com cinco gols, Gana vence Coreia e segue viva por vaga nas oitavas

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 na manhã desta segunda-feira (28), no estádio Education City, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

Em jogo eletrizante, o placar do confronto foi construído com gols de Salisu e Kudus (duas vezes), para os ganeses, e Cho Gue-Sung (duas vezes), para os coreanos.

Com o resultado, os comandados de Otto Addo se tornaram os vice-líderes do Grupo H, com três pontos somados -empatados com Portugal-, e têm suas chances de se classificar para a próxima fase aumentadas.

Do outro lado, os asiáticos, que somaram apenas um ponto neste mundial, e veem a vaga para o mata-mata da Copa do Mundo mais distante.

Os outros integrantes do Grupo H, Portugal e Uruguai, se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília). Na última rodada, a Coreia volta a campo para enfrentar os portugueses e o Gana vai jogar contra os uruguaios. Ambas as partidas acontecem na próxima sexta-feira (2), às 12h (de Brasília).

COREIA DO SUL

Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minjae (Kwon Kyung-Won), Kim Younggwon e Kim Jinsu; Jung (Hwang Ui-Jo) e Hwan; Kwon (Lee Kang-In), Jeong (Na Sang-Ho) e Son; Cho Guesung. T.: Paulo Bento

GANA

Ati-Zigi; Lamptey (Odoi), Amartey, Salisu e Mensah (Rahman Baba); Partey, Abdul-Samed e Kudus (Djiku); André Ayew (Kyereh), Jordan Ayew (Sulemana) e Iñaki Williams. T.: Otto Add

Estádio: Education City, em Doha (Qatar)

Quando: Às 10h (de Brasília) desta segunda-feira (28)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

VAR: Kevin Ortega (Peru)

Público: 43.983

Cartões amarelos: Amartey (GAN), Jung Woo-Young (COR), Lamptey (GAN), Kim Young-Gwon (COR)

Gols: Salisu (23' 1ºT - GAN), Kudus (34' 1º T - GAN), Cho Gue-Sung (12' e 15' 2º T - COR), Kudus (23' 2º T - GAN)