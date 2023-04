Em jogo agitado, Fortaleza vence o Fluminense e assume liderança do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Em jogo eletrizante e com exibição de gala, o Fortaleza venceu o Fluminense por 4 a 2 neste sábado (29), no Castelão. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram de Moisés, duas vezes, Thiago Galhardo e Hércules para o time da casa. Alan e John Kennedy fizeram pelo Fluminense.

Com o resultado, o Fortaleza assume a liderança do Brasileirão, com sete pontos. Já o Fluminense fica em segundo, com seis. As posições podem mudar ao final da rodada.

Apesar da quantidade de gols, Fábio foi um dos destaques da partida. Com muito espaço especialmente do lado direito do Tricolor carioca, o Fortaleza atacou com força, mas o goleiro impediu um placar elástico com defesas incríveis.

O nome do confronto foi Moisés. O atacante do Leão foi fundamental para o resultado e participou de praticamente todos os lances importantes. Ele pediu para sair aos 38 minutos do segundo tempo.

Aos 10 minutos, a torcida do Fortaleza fez um mosaico em homenagem a vários funcionários do clube com os dizeres "juntos somos Fortaleza". No dia 1º comemora-se o Dia do Trabalho. Foi uma grande festa no Castelão.

O duelo reuniu dois dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro. Vojvoda completa dois anos no Fortaleza no próximo mês e Diniz fará um ano também em maio.

No meio da semana, o Fluminense terá a terceira rodada da Libertadores pela frente contra o River Plate, em casa, às 21h (de Brasília). Já o Fortaleza entra em campo na quinta, no mesmo horário, pela Sul-Americana recebendo o Estudiantes de Mérida.

O Fluminense foi a campo com um time misto visando o jogo pela Libertadores, mas os titulares entraram no segundo tempo. O ataque, por exemplo, iniciou todo reserva. O Fortaleza foi com força máxima.

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Zé Welison), Hércules, Pochettino (Pikachu); Calebe (Lucas Sasha), Moisés (Romarinho), Thiago Galhardo (Guilherme). T.: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE

Fábio; Guga (Keno); Nino, Manoel (Cano) e Alexsander; André, Lima e Gabriel Pirani (Ganso); Lelê (Isaac), John Kennedy e Alan (Arias). T.: Fernando Diniz.

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 29 de abril de 2023, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Thiago Galhardo (aos 28 minutos do primeiro tempo), Moisés (aos 34 minutos do primeiro tempo), Alan (aos 46 minutos do primeiro tempo), Moisés (aos 14 minutos do segundo tempo), John Kennedy (aos 23 minutos do segundo tempo), Hércules (aos 33 minutos do segundo tempo)

Cartões amarelos: Pirani, John Kennedy, Keno (FLU)

Cartões vermelhos: -