Em jogo acirrado, Fast conquista primeira vaga na Série D do Brasileiro

Manaus/AM - O Fast mostrou para que veio e conseguiu conquistar a primeira vaga das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Em jogo acirradíssimo na noite desse sábado (26), na Arena da Amazônia, o clube conseguiu derrotar o Globo-RN.

A partida regular foi equilibrada e terminou com 1 a 0 para o Fast, mas como o Globo tinha duas vitórias nos confrontos de ida, o resultado final foi decidido nos pênaltis.

No primeiro tempo, os dois times correram bastante, mas ninguém conseguiu balançar as redes da Arena. No segundo, os ânimos ganharam ainda mais impulso e em uma cobrança de falta, Régis marcou o primeiro gol do Rolo Compressor.

Os rivais até ensaiaram o empate por algumas vezes, mas o Fast se garantiu e levou a decisão para os pênaltis e tirou vantagem de 6 a 5. No fim, o clube amazonense comemorou e muito a classificação.