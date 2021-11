Em jejum de vitórias, Atlético-GO visita a rebaixada Chapecoense

Do outro lado, a Chapecoense tem apenas uma vitória no Brasileirão. O time catarinense soma 15 pontos e vem de três derrotas consecutivas -para Grêmio, Juventude e Santos.

Por causa do desempenho ruim recentemente, o Atlético-GO passou a correr risco de rebaixamento. O Dragão está na 15ª colocação, com 41 pontos, e tem quatro de vantagem sobre o Bahia, que abre a zona de descenso.

A última vitória do Atlético-GO aconteceu no dia 25 de outubro sobre o Grêmio. Depois disso, vieram três derrotas em sequência (para Sport, Flamengo e Palmeiras) e quatro empates (Santos, América-MG, Ceará e Juventude).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira (26), às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em partida antecipada da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro vive um longo jejum de vitórias e vive risco de rebaixamento para a Série B. Por isso, precisa ganhar de uma equipe que não permanecerá na elite do futebol nacional em 2022.

