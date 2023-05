Em Itacoatiara, JC quebra invencibilidade do 3B e vence por 1 a 0, pela Série A2

Manaus/AM - Pela 5ª rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino, o JC FC venceu por 1 a 0. Jogando no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, na tarde deste domingo (14), as Tigresas do Norte contaram com gol de Bia Santos, aos 44 minutos do segundo tempo, para bater o 3B da Amazônia, que estava invicto na competição.

O resultado fez o JC chegar aos mesmos 10 pontos do 3B, mas com vantagem nos critérios de desempate, assumindo a vice-liderança. As equipes voltam a campo pela 6ª e penúltima rodada na próxima semana.

No domingo (21), o 3B recebe o Fortaleza às 15h (de Manaus), no estádio da Colina. Já na segunda-feira (22), o JC viaja até João Pessoa para enfrentar o Botafogo-PB às 14h (de Manaus).