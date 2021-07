Em Imperatriz, moradores vibram com Rayssa e fazem de calçada da Fadinha ponto turístico

"O pessoal do skate e do patins continua utilizando muito essa escada, porque é um local bom para manobras, e todo mundo que passa sabe que foi aqui que a Rayssa ganhou repercussão. Lembro-me quando o [skatista brasileiro] Sandro Dias veio aqui. Até tirei uma foto. Esse ponto ficou muito conhecido."

Aos 13 anos, Rayssa coleciona premiações e troféus, mas quando chega em casa é uma adolescente como outra qualquer. Gosta de jogar videogame, futebol e brincar com os amigos. Miguel Teixeira, 10, é uma dessas crianças com quem a Fadinha convive fora dos holofotes olímpicos e das pistas.

Rayssa, a Fadinha, como a medalhista é conhecida, cursa o nono ano do ensino fundamental e, segundo a diretora, tem bom desempenho em sala de aula. Quando volta das viagens para competir, seja dentro ou fora do Brasil, todos imaginam que ela vá pedir uma folga para ficar em casa e descansar. "Mas no outro dia já está aqui na escola", afirma Ana Cláudia, para quem a atleta tem "muita facilidade para aprender".

Aos risos, Ana Cláudia Almeida Silva, diretora da escola em Imperatriz, cidade a cerca de 600 quilômetros da capital São Luís (MA), lembra de quando Rayssa descia a rampa e todos ficavam ao mesmo tempo boquiabertos e preocupados com as manobras da skatista. "A gente tem ela como uma garota muito sapeca. Ela brinca, corre, pula. Mas nós temos outros alunos. Se a gente liberar o skate da Rayssa, os outros também vão querer trazer. Já pensou os outros alunos descendo aquelas rampas de skate?"

