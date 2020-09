Em imbróglio com Tiago Neves, Grêmio prepara mudanças contra o Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Derrotado em casa pelo então último colocado Sport, o Grêmio tenta recuperação diante do Atlético-GO, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 19h, no estádio Olímpico em Goiânia, pela oitava rodada.

Ainda com dúvidas, o técnico Renato Portaluppi deverá ser forçado a fazer mudanças na equipe: a principal delas no meio-campo, com a iminente saída de Thiago Neves.

Segundo revelou a Rádio Gaúcha, a equipe tricolor pretende rescindir com o jogador de 35 anos para evitar renovação automática de vínculo com ele, o que ocorreria caso o meia atingisse determinado número de partidas com a camisa gremista —até aqui, foram 14 jogos.

O jogador, no entanto, se manifestou na noite de sexta (4), horas após o caso vir a público, dizendo que não havia sido informado pela direção tricolor sobre o rompimento e que se considerava atleta do time gaúcho.

"Estou muito chateado com a notícia, até porque não acredito que a diretoria do Grêmio agiria com tamanho desrespeito a quaisquer de seus atletas e demais colaboradores", escreveu o meia.

Em meio ao imbróglio, o Grêmio ainda aguarda para saber se poderá contar com Victor Ferraz e Maicon, que passarão por avaliação física. Já Pepê, acionado apenas no segundo tempo contra o Sport, poderá voltar aos 11 iniciais.

Do lado atleticano, o desfalque certo é Matheus Frizzo, emprestado pelo Grêmio e vetado por questões contratuais. Em contrapartida, Marlon Freitas voltará à equipe titular após ter cumprido suspensão.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Janderson, Chico e Gustavo Ferrareis; Renato Kayzer. T.: Vágner Mancini

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Kannemann, Geromel e Cortez; Lucas Silva (Maicon), Matheus Henrique, Pepê (Everton), Jean Pyerre e Alisson; Diego Souza. T.: Renato Portaluppi

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Horário: 19h deste domingo (6)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Transmissão: SporTV e Premiere