Em entrevista, Miranda disse que teve medo do rebaixamento do São Paulo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Miranda, do São Paulo, disse que teve medo do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Em entrevista ao quadro "Casão FC", no Esporte Espetacular, o defensor revelou que "ficou preocupado" na reta final do Brasileirão e admitiu que faltou liderança ao Tricolor. "Acho que faltaram líderes, sim, mas faltou mais liderança técnica. Faltaram dois ou três jogadores para ajudar nesse sentido, de você olhar e saber que esse é o titular, que esse vai fazer a diferença", explicou. "Faltando cinco ou seis rodadas, fiquei preocupado. Tínhamos adversários de nível alto, que estavam jogando bem, e outros que estavam brigando conosco pela permanência na série A. O apoio da torcida foi fundamental, ver o Morumbi com 30, 40 mil pessoas quando o clube mais precisou foi muito importante, a torcida nos abraçou", disse. O São Paulo terminou o Brasileirão na 13ª colocação, cinco pontos acima do Z4. Na conversa com Casagrande, Miranda avaliou ainda que o Tricolor errou na preparação para a temporada e apontou falta de lideranças técnicas no elenco. "A partir do momento que você fica tanto tempo sem vencer um campeonato, gera muita euforia quando você vence. Acho que esse foi o maior erro da temporada. O clube apostou muito em vencer o Paulista e não se preparou para a temporada inteira. Foram muitas lesões, e a gente pagou um preço muito alto no Brasileiro", destacou. Por fim, o zagueiro, que disputou a Copa do Mundo de 2018, disse que ainda se vê em condições de atuar pela seleção brasileira. "Vejo que ainda estou no nível de jogar na seleção brasileira, mas para isso tenho que desempenhar bem, fazer o São Paulo ser campeão novamente. Esse é meu objetivo e minha meta para 2022: ter nível de seleção, estar preparado e responder à altura quando for chamado", finalizou.

