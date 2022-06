Em duelo contra a zona da degola, Cuiabá e Ceará jogam na Arena Pantanal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cuiabá e Ceará se enfrentam neste sábado (18), às 19h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão na parte de baixo da tabela e precisam ganhar para se distanciarem da zona de rebaixamento.

O Ceará está invicto há oito partidas, com duas vitórias e seis empates. Mas o bom momento ainda não se refletiu em um bom posicionamento na classificação. O duelo diante do Cuiabá será o segundo sob o comando de Marquinhos Santos, que assumiu o lugar que pertencia a Dorival Júnior.

Com 15 pontos, o Ceará ocupa a 15ª colocação. Porém, pode sofrer com um desfalque sensível. O atacante Mendoza, artilheiro do time na competição, com sete gols, sente dores musculares e é dúvida. Erick seria o seu substituto. O volante Richard Coelho, suspenso, é ausência confirmada.

O Ceará deve ter a seguinte escalação para encarar o Cuiabá: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson, Rodrigo Lindoso, Fernando Sobral e Vina; Mendoza (Erick) e Cléber.

Do outro lado, o Cuiabá vem de derrota para o Flamengo no Maracanã. Mas o técnico português António Oliveira, recém-contratado para o cargo, ficou satisfeito com a atuação do time. A novidade deve ser o retorno do meio-campista Pepê, que não atuou contra os rubro-negros. Com 12 pontos, o time matogrossense está em 18º lugar.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (18)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere