Em duelo Benzema x CR7, Al-Ittihad elimina Al-Nassr na 1ª derrota de Jesus





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Ittihad venceu o Al-Nassr por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (28), em Riade, na Arábia Saudita, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Com o resultado, a equipe de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus está eliminada da competição.

Benzema abriu o placar para os visitantes aos 15 minutos do primeiro tempo. O empate veio logo depois, em boa jogada de Cristiano Ronaldo, que concedeu a assistência para Ângelo, ex-Santos.

Nos acréscimos da etapa inicial, Houssem Aouar colocou o Al-Ittihad de novo na frente. O gol acabou sendo o da vitória.

Os visitantes ainda tiveram Al Julaydan expulso na etapa complementar, mas souberam segurar o Al-Nassr e ficaram com a vaga.

Foi a primeira derrota de Jorge Jesus à frente da equipe de Cristiano Ronaldo, Mané e companhia. O português já tinha disputado 12 partidas e acumulava 11 vitórias e um empate.