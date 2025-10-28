   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Em duelo Benzema x CR7, Al-Ittihad elimina Al-Nassr na 1ª derrota de Jesus

Por Folha de São Paulo

28/10/2025 18h15 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Ittihad venceu o Al-Nassr por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (28), em Riade, na Arábia Saudita, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Com o resultado, a equipe de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus está eliminada da competição.

Benzema abriu o placar para os visitantes aos 15 minutos do primeiro tempo. O empate veio logo depois, em boa jogada de Cristiano Ronaldo, que concedeu a assistência para Ângelo, ex-Santos.

Nos acréscimos da etapa inicial, Houssem Aouar colocou o Al-Ittihad de novo na frente. O gol acabou sendo o da vitória.

Os visitantes ainda tiveram Al Julaydan expulso na etapa complementar, mas souberam segurar o Al-Nassr e ficaram com a vaga.

Foi a primeira derrota de Jorge Jesus à frente da equipe de Cristiano Ronaldo, Mané e companhia. O português já tinha disputado 12 partidas e acumulava 11 vitórias e um empate.

Bastidores da Política - Governo do Rio mata, mas não devolve segurança nem mostra autoridade Bastidores da Política
Governo do Rio mata, mas não devolve segurança nem mostra autoridade

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


28/10/2025

Brasil cresce com reservas, vence Itália e fecha tour na Europa imbatível

Foto: Divulgação/ CBF

28/10/2025

Brasil vence Itália em amistoso internacional

Foto: Lívia Villas Boas/ CBF

28/10/2025

Brasil abre placar com gol de Luane em amistoso contra a Itália

28/10/2025

Pular torneios está ajudando agora, diz João Fonseca

28/10/2025

Palmeiras prioriza estratégia contra LDU e não libera treino para torcida

28/10/2025

Fonseca enfrentará ex-top 10 na segunda rodada de Paris; data e horário

28/10/2025

Aníbal participa de treino no Palmeiras e pode ser reforço contra a LDU

Foto: Divulgação/ Inter de Milão

28/10/2025

Goleiro da Inter atropela e mata homem em cadeira de rodas na Itália

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

28/10/2025

Virada inédita é solução para Palmeiras evitar terceira eliminação seguida no Allianz

Foto: Reprodução

28/10/2025

João Fonseca vence Shapovalov e avança à segunda fase do Masters 1000 de Paris

28/10/2025

Palmeiras vê uniforme valorizar 110% após fim de exclusividade com Leila

28/10/2025

João Fonseca vence de virada na estreia do Masters 1000 de Paris

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

28/10/2025

Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso feminino

28/10/2025

Real Madrid vê relação entre Xabi e astros ruir com cobranças públicas

28/10/2025

Palmeiras estima receita de R$ 1,7 bilhão e se aproxima do Flamengo

28/10/2025

Atlético-MG deixa Libra, volta para a LFU e critica atitudes individualistas

28/10/2025

Clube interessado terá que gastar R$ 28 mi para ter Endrick, diz jornal

28/10/2025

Arábia Saudita construirá estádio suspenso a 350m para Copa de 2034

28/10/2025

Trio desgarra na briga pelo acesso à Série A do Brasileiro

28/10/2025

Austríaco quebra recorde mundial após surfar a mesma onda por mais de 8h

28/10/2025

São Paulo abraça Crespo e marca encontro para planejamento de 2026

28/10/2025

Palmeiras sofre com volante 'no limite' e pode buscar nova opção no mercado

28/10/2025

Do papo na madrugada aos gols: atacante que era zagueiro resolve no Grêmio

28/10/2025

Flamengo vive crise no ataque com camisa 9 caótica e aposta de Boto esquecida

28/10/2025

Por que tem dois Corinthians no NBB? E um deles usa verde

28/10/2025

Charles vira 'polvo talismã' e deve ter sequência no Corinthians após gol

Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG

28/10/2025

Atlético-MG recebe Del Valle na semi para manter sonho do título

28/10/2025

COB lança Casa Brasil em Milão para os Jogos Olímpicos de Inverno

28/10/2025

Aos trancos e barrancos, Atlético-MG tem Sula como alento em ano caótico


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!