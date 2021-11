Em dia de festa, Botafogo empata no Engenhão e impede acesso do Guarani

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi um dia de festa para mais de 33 mil torcedores no Engenhão. Após garantir o título da Série B e voltar à primeira divisão, o Botafogo empatou em 2 a 2 contra o Guarani, neste domingo (28), e impediu o acesso do rival na última rodada da competição.

Com o empate, o Botafogo foi a 72 pontos (sete a mais que o vice-campeão Goiás) e levantou a taça diante de sua torcida no Estádio Nilton Santos.

Marco Antônio e Rafael Navarro marcaram os gols do Glorioso, enquanto Lucão do Break e Ronaldo Alves descontaram para o Guarani.

O Bugre termina a Série B na sexta colocação, com 59 pontos, e perde a chance de voltar à primeira divisão após 11 anos. A quarta vaga acabou ficando com o Avaí, que venceu por 2 a 1 em casa o Sampaio Corrêa em jogo emocionante.

Cronologia

Os gols do empate por 2 a 2 no Engenhão ficaram para o segundo tempo. Ronaldo Alves abriu o placar para o Guarani no primeiro minuto, de cabeça, mesmo com um homem a menos.

O gol acordou o Botafogo, que buscou a virada com Marco Antônio e Rafael Navarro, empurrado pela torcida. No fim, o aguerrido Guarani ainda teve forças para empatar com Lucão do Break, mas acabou permanecendo na série B.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 2 GUARANI

Competição: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série B

Data: 28 de novembro de 2021

Local e hora: Estádio Nilton Santos, às 16h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Bruno Boschilia

Público presente: 33.853 torcedores

Renda: R$ 1.232.165,00

Cartões amarelos: Gabriel Mesquita, Rafael Navarro, Samuel Santos

Cartões vermelhos: Índio (35` do 1T)

Gols: Ronaldo Alves, a 1 minutos do segundo tempo, Marco Antônio, aos 24 minutos do segundo tempo, Rafael Navarro, aos 34 minutos do segundo tempo, e Lucão do Break, aos 39 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges (Rafael), Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Luís Oyama, Romildo (Matheus Frizzo), Chay (Ricardinho); Marco Antônio (Rafael Moura), Warley (Ronald) e Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.

GUARANI

Gabriel Mesquita; Samuel Santos, Ronaldo Alves, Thales (Carlão), Bidu; Bruno Silva, Índio e Andrigo; Pablo (Eduardo Peterson), Lucão e Júlio César (Renanzinho). Técnico: Daniel Paulista.