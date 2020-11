Em crise, Botafogo demite Rámon Diaz antes mesmo de técnico assumir time

O argentino Ramón Diaz nem chegou a estrear como técnico do Botafogo e já foi demitido. Segundo o clube, o motivo é que Diaz vai demorar mais que o esperado para se recuperar de uma cirurgia que fez recentemente e o time precisa se superar para não escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O desempenho dos jogadores não tem sido na da bom nas últimas partidas e amarga três derrotas seguidas sob o comando do auxiliar de treinador, Emiliano Diaz.

O Botafogo anunciou a decisão por meio de nota e já aproveitou para anunciar o nome do novo contratado: Eduardo Barroca.

Barroca já passou pelo comando do Glorioso em 2019, mas não permaneceu muito tempo por conta dos resultados ruins do segundo turno. Mesmo assim, o Botafogo se voltou para ele novamente e decidiu fazer a aposta.

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar. O Botafogo confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube. O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Nunes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado”, explica a nota na íntegra.