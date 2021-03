Em clássico do ABC Paulista, Santo André e São Caetano se enfrentam nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um clássico do ABC Paulista, o Santo André enfrenta o São Caetano nesta segunda-feira (8), às 19h, no estádio do Canindé, pela terceira rodada da primeira fase de grupos do Paulista.

Com um empate e uma vitória, o Santo André pode assumir a liderança do Grupo A, caso vença o seu jogo. O Corinthians lidera a chave com cinco pontos, um mais que o clube do ABC, depois de vencer a Ponte Preta hoje.

O técnico Paulo Roberto Santos não vai contar com o volante Léo Costa, por fratura na costela, em seu lugar deve entrar Paulo Roberto. Wesley Fraga é outra opção.

O São Caetano, com um jogo a menos, ainda não pontuou e amarga a lanterna do Grupo D. O time perdeu para o Bragantino na segunda rodada e precisa da vitória para prosseguir no Paulistão.

Para o confronto, o técnico Wilson Júnior deve usar a mesma equipe da partida contra o Bragantino. A única diferença é o desfalque do meia Luiz Felipe, que foi expulso no último jogo.

Ferroviária e Botafogo-SP jogam em Araraquara seguindo os protocolos contra a Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rivais, a Ferroviária e o Botafogo-SP duelam nesta segunda-feira (8), às 19h, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, seguindo todos os protocolos contra o Covid-19, já que a cidade estava em lockdown.

A equipe da Ferroviária vem de uma vitória contra o Inter de Limeira e um empate com o Santos. Atualmente, ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 4 pontos. A Ponte Preta, o time logo abaixo, registra um ponto, seguido pelo São Bento, que ainda não pontuou.

Para enfrentar o Botafogo, o técnico Pintado deve manter a mesma equipe das últimas partidas.

Em situação complicada no Paulista, o time de Ribeirão Preto está na lanterna do Grupo A. O clube, com apenas um ponto na tabela, vem de um empate com o São Paulo, por 1 a 1, e uma derrota para o Guarani, por 1 a 0.

Pará deve ser o único desfalque para o Botafogo-SP. O jogador cumpre expulsão. Martineli deve assumir a vaga.