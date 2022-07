Em casa, Atlético-GO vence Corinthians por 2x0

Rio de Janeiro/RJ - O Atlético-GO venceu o Corinthians por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (27), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado deixa o Dragão em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal. O duelo de volta está marcado para o dia 17 de agosto, em São Paulo, com o mando de campo do Timão.

Fonte: CBF