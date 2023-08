Em casa, Amazonas passa em branco e empata sem gols contra a Aparecidense

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Amazonas tinha a chance de assegurar vaga antecipada na segunda fase, mas ficou no empate sem gols contra a Aparecidense-GO na tarde deste sábado (5). O jogo no estádio Carlos Zamith terminou empatado sem gols. A Onça-pintada ainda é líder, mas pode perder a posição na sequência da rodada.

O Amazonas somou seu 29º ponto e abre a rodada na liderança, mas pode perder a posição para Brusque ou Botafogo-PB. Pela 17ª rodada, a Onça-pintada vai até o estádio Primeiro de Maio encarar o São Bernardo, às 15h (de Manaus) de sábado (12).