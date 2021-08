Em carta Richarlison pede mais apoio ao esporte; 'oportunidade às crianças'

Após conquistar o ouro no futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio, o atacante Richarlison publicou em seu site uma carta aberta, onde pede mais apoio ao esporte no Brasil.

Confira na íntegra:

"O meu caminho foi barra pesada, como o da maioria dos meninos que sonham em jogar bola, e como muitos de vocês em seus esportes também. Tive uma infância difícil, vim de família humilde e tive que ralar um bocado para chegar aonde cheguei. Quantas vezes fecharam a porta na minha cara... Eu perdi a conta. Mas persisti, batalhei e consegui. Bom, acho que isso é comum a todos nós que estamos aqui no Japão.

Por isso, desde que eu cheguei aqui, acompanhei e vivi as Olimpíadas ao máximo. Assisti as competições, vibrei, torci, fiquei bravo com juiz, xinguei, me emocionei e, mais do que isso: conheci trajetórias lindas de seres humanos de muita luta e perseverança, atletas que chegaram ao auge de seus esportes com pouco ou nenhum tipo de apoio ou estrutura.

O resultado desse esforço quase sobre-humano de realizar os seus sonhos serão novas Rebecas, Rayssas, Alisons, Ana Marcelas, Heberts, Isaquias, Darlans, Thiagos, enfim... meninas e meninos que surgirão adiante só porque foram inspirados por cada um de vocês. Contudo, acho que o momento é de começarmos a pensar em deixar para as futuras gerações um maior investimento em esporte, desde a escola até o profissional; e de melhorar as condições para que nossos atletas possam desempenhar o melhor possível e viver daquilo que amam fazer.

Passou da hora de nosso país entender que esporte não é só um cara chutando no gol ou enterrando a bola numa cesta: é bem-estar, saúde, disciplina e segurança. Nós levamos o nome do nosso país ao mais alto nível com muito orgulho, geramos exposição e rendimentos, além de representar nossa gente e nossa bandeira. Então, nada mais justo do que haver um retorno mais significativo.

Peço desculpas por falar a respeito sem lugar de fala. O futebol realmente é o esporte com maior investimento no país, com boas estruturas nos grandes clubes e transmissão em todas as plataformas. Mas não podemos viver eternamente em uma bolha, onde apenas alguns poucos se destacam, pois, dentro do nosso próprio esporte, mais de 90% dos jogadores no nosso país ralam todo dia por um salário-mínimo ou menos. E ainda há a disparidade para o futebol feminino, que é ainda maior, apesar de toda a trajetória de lutas e conquistas das meninas nos últimos anos.

A partir de agora, gostaria de pedir licença a todos vocês para ser mais uma voz gritando bem alto para ajudar a mudar essa situação. Para que possamos dar a oportunidade às crianças, que hoje se inspiram nas nossas trajetórias, para que cheguem ao Olimpo do esporte.

Tenho muito orgulho de fazer parte disso e de ser conterrâneo de todos vocês! Obrigado por tudo e parabéns a todos atletas do Time Brasil! Vocês são verdadeiros heróis e campeões! "